Viabilità, Anas: “Limitazioni al transito lungo l’Asse Mediano” (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari (tratta Napoli-Cancello), in capo a Rete Ferroviaria Italiana SpA, a partire dalle ore 6 di giovedì 7 luglio si rendono necessarie Limitazioni al transito lungo la l’Asse Mediano (strada statale 162/NC), in provincia di Napoli. E’, quanto fa sapere l’Anas. Tali Limitazioni – che interesseranno un’area compresa tra i territori comunali di Acerra ed Afragola – sono state definite durante uno specifico incontro istituzionale presso la Prefettura di Napoli, nel quale RFI ha dettagliato le attività da eseguirsi per la realizzazione delle pile di un viadotto ferroviario interferente con l’Asse Mediano ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari (tratta Napoli-Cancello), in capo a Rete Ferroviaria Italiana SpA, a partire dalle ore 6 di giovedì 7 luglio si rendono necessariealla(strada statale 162/NC), in provincia di Napoli. E’, quanto fa sapere l’. Tali– che interesseranno un’area compresa tra i territori comunali di Acerra ed Afragola – sono state definite durante uno specifico incontro istituzionale presso la Prefettura di Napoli, nel quale RFI ha dettagliato le attività da eseguirsi per la realizzazione delle pile di un viadotto ferroviario interferente con...

Pubblicità

PerugiaToday : Nuovi cantieri sul raccordo Perugia-Bettolle, tutte le modifiche alla viabilità - ag_notizie : Lavori in corso sulla statale 118, cambia la viabilità per una settimana: ecco come - PerugiaToday : Nuovi cantieri sul raccordo Perugia-Bettolle, tutte le modifiche alla viabilità - positanonews : #Copertina #Cronaca #Viabilità #anas #sensounicoalternato Cedimento strada a Praiano: provvisoriamente attivo il se… - antennatre : CIBIANA DI CADORE | ANAS SOTTO ACCUSA PER LA VIABILITA’ DEL CADORE -