Una strada a Pannella ed una alla Carrà La richiesta dell’Arcigay di Napoli

(Di martedì 5 luglio 2022) Il consiglio direttivo di Antinoo Arcigayha inoltrato al sindaco Gaetano Manfredi all’assessora per le Pari Opportunità Emanuela Ferrante del Comune dilaufficiale di intitolare unaa Marcoe un’altra a Raffaella. “Chiediamo all’amministrazione l’intitolazione di unaa Marco– si legge nella– proprio in un momento storico in cui alcuni diritti, come quello dell’aborto, dati per acquisiti, sono messi sotto duro attacco da parte di forze reazionarie e anacronistiche”. Marcoè stato consigliere comunale nella città die proprio aha fondato Radio Radicale. “Scomparsa lo scorso anno, Raffaella ...

elio_vito : Se ne facciano una ragione Meloni e Salvini, Gasparri e Giovanardi, sulla droga la strada corretta, scientificament… - CarloCalenda : Ci guardiamo intorno e vediamo una nazione debole da ogni punto di vista. Possiamo continuare così, ripetendo gli s… - CarloCalenda : Gualtieri ha sbagliato a fare una giunta tutta politica specchio delle correnti. Poteva scegliere la strada di pers… - Majden3 : RT @zingaromarcelbs: in questa foto possiamo vedere una marea umana che scende per strada a protestare e riprendersi i propri diritti. ah… - CarmelaCusmai : RT @PaolaToogoodxme: #4luglio #NatiOggi #MareCoiVersi 'A volte la gente preferisce la strada più dolorosa dinanzi alla necessità di cam… -

Fanpage.it

Asus è tornata alla carica connuova serie di smartphone dedicati ai videogiocatori, affiancando la concorrenza che nella prima ... purché sia bianco ROG Phone 6 Pro si posiziona a metàtra ...... la giovane Furiosa viene rapita dal Luogo Verde delle Molte Madri e cade nelle mani digrande ... Furiosa deve sopravvivere a molte prove mentre mette insieme i mezzi per trovare ladi casa. ... A Napoli una strada per Raffaella Carrà e una per Marco Pannella: richiesta ufficiale Martedì, 5 luglio 2022 Home > aiTv > Autostrade, lavori da 150 mln per Tangenziale di Napoli Napoli, 4 lug. (askanews) - A 50 anni dall inaugurazione del primo tratto viario, la Tangenziale di Napoli ...Non una di meno al neo sindaco di Alessandria Giorgio Abonante: "Alle parole seguano i fatti per salvare la Casa delle Donne".