Tromba d’aria su Cremona | apocalisse di vento e acqua su case e alberi | i tetti volano sulle auto video

Una violenta Tromba d'aria si è abbattuta nelle scorse ore su Cremona provocando danni ingenti in diverse parti della città. Le prime richieste di intervento ai vigili del fuoco sono iniziate intorno alle 18.30. La tempesta di vento e pioggia non ha risparmiato edifici e alberi, sradicando in molti casi tetti e massicci arbusti che in alcuni casi (come nel video postato in basso da Youtube) si sono schiantati sulle automobili, danneggiandole. Diverse le strade bloccate, con il traffico che è andato in tilt. Tuttavia, secondo quanto riferisce l'Adnkronos sull'accaduto, non sono segnalati danni alle persone.

