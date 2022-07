Tragedia sfiorata a Ostia: crolla un albero nel Parco Dieci Giugno (Di martedì 5 luglio 2022) Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, 5 luglio, a Ostia. Un grosso pino è improvvisamente crollato nel Parco Dieci Giugno. Da tempo i residenti lamentano lo stato di abbandono del Parco, situato nel quadrante di Stella Polare, tra la Chiesa di San Nicola di Bari e la Guardia di Finanza. In pochi secondi l’albero, di grosse dimensioni, è caduto giù, spezzandosi completamente. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e non si sono registrati feriti. Alberi in sofferenza a causa della siccità “Meno male che non c’erano padroni a passeggio con i cani come di solito accade”, commentano alcuni cittadini. “Che agonia, poveri alberi! Pericolosissimo per noi che siamo in pineta con i cani ogni giorno”, rincara Sandra. E Carlo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022)nel pomeriggio di oggi, 5 luglio, a. Un grosso pino è improvvisamenteto nel. Da tempo i residenti lamentano lo stato di abbandono del, situato nel quadrante di Stella Polare, tra la Chiesa di San Nicola di Bari e la Guardia di Finanza. In pochi secondi l’, di grosse dimensioni, è caduto giù, spezzandosi completamente. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno e non si sono registrati feriti. Alberi in sofferenza a causa della siccità “Meno male che non c’erano padroni a passeggio con i cani come di solito accade”, commentano alcuni cittadini. “Che agonia, poveri alberi! Pericolosissimo per noi che siamo in pineta con i cani ogni giorno”, rincara Sandra. E Carlo, ...

