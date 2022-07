TG1, L’inviato Marc Innaro lascia Mosca: va in Egitto (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo otto anni torneo in Egitto Marc Innaro, storico inviato del TG1 in Russia, a Mosca, cambia “sede”. Innaro, verrà infatti spostato dalla Russia e andrà in Egitto al Cairo. Cairo dove era stato già tra il 2004 e il 2014. Il trasferimento avverrà tra qualche settimana. Lo ha confermato lo stesso giornalista a Il Fatto Quotidiano. «Sono qui da otto anni, non bisogna essere abbarbicati alla poltrona». A febbraio avevano fatto discutere alcune sue dichiarazioni: «dopo il crollo dell’Unione Sovietica chi si è allargato non è stata la Russia. È stata la Nato». Leggi anche: Il debutto al TG1 delle 20 di Giorgia Cardinaletti: chi è la giornalista Marc Innaro era stato accostati da molti come filoputinano: dopo queste dichiarazioni il TG1 non si è più ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo otto anni torneo in, storico inviato del TG1 in Russia, a, cambia “sede”., verrà infatti spostato dalla Russia e andrà inal Cairo. Cairo dove era stato già tra il 2004 e il 2014. Il trasferimento avverrà tra qualche settimana. Lo ha confermato lo stesso giornalista a Il Fatto Quotidiano. «Sono qui da otto anni, non bisogna essere abbarbicati alla poltrona». A febbraio avevano fatto discutere alcune sue dichiarazioni: «dopo il crollo dell’Unione Sovietica chi si è allargato non è stata la Russia. È stata la Nato». Leggi anche: Il debutto al TG1 delle 20 di Giorgia Cardinaletti: chi è la giornalistaera stato accostati da molti come filoputinano: dopo queste dichiarazioni il TG1 non si è più ...

