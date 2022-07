Quanto ami il Partito Comunista? In Cina il governo lo sa (con l’Intelligenza Artificiale) (Di martedì 5 luglio 2022) Addio libri e militanza attiva: in Cina, per valutare la fedeltà al Partito, potrà bastare un semplice programma di Intelligenza Artificiale. La nuova frontiera della tecnologia compie dunque un ulteriore passo in avanti, o verso il dirupo. A sviluppare il nuovo sistema è stato l’Hafei Comprehensive National Science Center, che ha confermato come è possibile catturare le espressioni facciali e le onde celebrali, in modo tale da capire Quanto un cittadino sia in linea con il Partito Comunista cinese (PCC). Si tratta di uno strumento di controllo utile alle autorità di Pechino per essere consapevoli del grado di affezione dei cittadini nei confronti dell’istituzione primaria, così da “consolidare ulteriormente la loro fiducia e determinazione nell’essere grati al ... Leggi su formiche (Di martedì 5 luglio 2022) Addio libri e militanza attiva: in, per valutare la fedeltà al, potrà bastare un semplice programma di Intelligenza. La nuova frontiera della tecnologia compie dunque un ulteriore passo in avanti, o verso il dirupo. A sviluppare il nuovo sistema è stato l’Hafei Comprehensive National Science Center, che ha confermato come è possibile catturare le espressioni facciali e le onde celebrali, in modo tale da capireun cittadino sia in linea con ilcinese (PCC). Si tratta di uno strumento di controllo utile alle autorità di Pechino per essere consapevoli del grado di affezione dei cittadini nei confronti dell’istituzione primaria, così da “consolidare ulteriormente la loro fiducia e determinazione nell’essere grati al ...

Pubblicità

takaryI : @ryomaryl amore della mia vita io talmente fedele nemmeno ti avevo unfollowato quanto ti amo e quanto mi ami - shwawings : immagino quanto seonghwa ami il suo outift oddio - skyeevans0 : RT @apetitchou: Per quanto io ami Dustin il personaggio migliore di questa stagione è solo uno, e il suo nome è Max Mayfield #StrangerThing… - anto_sacchetti : @_BobRoger15_ incredibile.. d'altra parte, l'Iran è l'unico posto al mondo in cui sono stato inseguito da un negozi… - Giadaxo1 : Questo fandom non deve vivere di ricordi ma anche del presente. Baru è libero di frequentare chi vuole tanto Jessic… -