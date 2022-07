Prezzi diesel e benzina, quali sono i distributori più economici in città e in autostrada? Ecco la classifica di Altroconsumo (Di martedì 5 luglio 2022) Chi viaggia inevitabilmente questo periodo deve fare i conti con il portafoglio. Il costo della benzina è andato davvero alle stelle, complice anche la Guerra in Ucraina che anche in queste ore non intende cessare. In fondo basta passare ora davanti un distributore per accorgersi che il prezzo in modalità “self” non scende sotto i 2 euro al litro. Proprio per questo motivo Altroconsumo ha deciso di stilare la classifica delle compagnie più vantaggiose. In che modo? Semplice. Ha monitorato il prezzo dei carburanti di 14.506 distributori per un anno lungo le strade italiane e 455 nei tratti autostradali (dal 29 marzo 2021 al 19 aprile 2022). Ovviamente i dati sono stati soggetti a revisioni e variazioni in base anche alle comunicazioni delle varie compagnie grazie ai dati forniti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Chi viaggia inevitabilmente questo periodo deve fare i conti con il portafoglio. Il costo dellaè andato davvero alle stelle, complice anche la Guerra in Ucraina che anche in queste ore non intende cessare. In fondo basta passare ora davanti un distributore per accorgersi che il prezzo in modalità “self” non scende sotto i 2 euro al litro. Proprio per questo motivoha deciso di stilare ladelle compagnie più vantaggiose. In che modo? Semplice. Ha monitorato il prezzo dei carburanti di 14.506per un anno lungo le strade italiane e 455 nei trattili (dal 29 marzo 2021 al 19 aprile 2022). Ovviamente i datistati soggetti a revisioni e variazioni in base anche alle comunicazioni delle varie compagnie grazie ai dati forniti ...

Pubblicità

Khris_St : RT @angelo_falanga: I caminionisti britannici stanno bloccando le autostrade per protesta contro i prezzi elevati del carburante. Secondo… - Giusepp66890796 : RT @angelo_falanga: I caminionisti britannici stanno bloccando le autostrade per protesta contro i prezzi elevati del carburante. Secondo… - moneypuntoit : ?? Prezzi benzina e diesel, arriva una buona notizia: cosa succederà nelle prossime settimane ?? - cristinapasque : RT @angelo_falanga: I caminionisti britannici stanno bloccando le autostrade per protesta contro i prezzi elevati del carburante. Secondo… - RobertoZambon12 : RT @angelo_falanga: I caminionisti britannici stanno bloccando le autostrade per protesta contro i prezzi elevati del carburante. Secondo… -