Pescia Pt – Morti scontro fra due auto | ipotesi omicidio – suicidio

(Di martedì 5 luglio 2022) La madre ricoverata in ospedale in gravi condizioni, avrebbe raccontato della volontà di suicidarsi da parte del figlio L'articolo proviene da Firenze Post.

... padre e figlio, entrambiin uno scontro frontale . Ora, però, sta prendendo quota un'altra drammatica ipotes i: secondo quanto riferito da 'La Repubblica', quanto accaduto alle porte di,...I due sonoSembrava un tragico incidente stradale , uno dei tanti che purtroppo accadono sulle strade. E invece dietro lo scontro che nella tarda serata di lunedì a, in provincia di ...Terribile schianto nella notte sulla via Romana a Pescia. Padre e figlio sono morti nello scontro frontale tra due autovetture. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ...Padre e figlio morti nello scontro tra due auto. Quello che era sembrato un normale, tragico incidente ora potrebbe essere valutato in tutt'altro modo: c'è infatti l'ipotesi di un omicidio-suicidio, c ...