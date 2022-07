Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 6 Luglio 2022 | Leone forte

Leggi su zon

(Di martedì 5 luglio 2022) L’diFox per oggi,Ariete Nei prossimi due giorni serve particolare prudenza per evitare conflitti. Nonostante voi siate in genere una fra le stelle del momento le prossime 48 ore potrebbero diventare molto faticose. Ostilità nell’aria, provocazioni, dissapori in famiglia, cercate di avere pazienza e farvi scivolare le cose addosso. E’ solo un momento di passaggio, poi tornerete a brillare. Toro Domani avete bisogno di nuove sicurezza nella vostra vita. Anche se in amore ci sarà chi ha deciso di chiudere un rapporto di coppia ormai logoro e irrecuperabile, il Toro è in cerca di nuovi punti di riferimento. Le coppie in crisi ora si impegnano per recuperare l’intesa persa. Gemelli Domani e giovedì si preannunciano due giorni di grande recupero, dopo 48 ore molto nervose ...