Napoli | il Maschio Angioino chiuso 2 ore al giorno perché nessuno dei dipendenti parla inglese | «Dateci un interprete»

(Di martedì 5 luglio 2022) Ilsaràai turisti per due ore alda giovedì 7 a sabato 9 luglio. A causa di uno sciopero con assemblea deidella biglietteria. «Siamo stufi di non essere ascoltati. Non abbiamo una divisa, un tesserino e sono mesi che chiediamo il supporto di un operatore turistico addetto alle comunicazioni in lingua straniera», dicono al Mattino. Il Complesso Monumentale di Castel Nuovo e il suo Museo Civico è uno storico castello medievale e rinascimentale, nonché uno dei simboli della città di. Ad indire l’assemblea sindacale è stata la Fp Cisl. All’ordine deli carichi di lavoro, i ruoli deidella biglietteria e l’assenza di responsabili amministrativi e contabili. All’ingresso attualmente ...

Angioino negato ai turisti per due ore al giorno da giovedì a sabato. A incrociare le ... A Napoli accade anche che un luogo simbolo della città come Castel Nuovo non abbia personale in grado di ... Napoli, al Maschio Angioino nessuno parla inglese: biglietteria chiusa per protesta Maschio Angioino negato ai turisti per due ore al giorno da giovedì a sabato. A incrociare le braccia dalle 13 alle 15, dal 7 al 9 luglio, saranno i dipendenti della biglietteria: ...