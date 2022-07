Napoli, Calciomercato.com: “Partenopei su Hincapié” (Di martedì 5 luglio 2022) Napoli Calciomercato.COM- Il Napoli rimane attivo sul mercato in entrata, dopo l’addio di Tuanzebe si cerca il quarto di difesa. Leo Ostigard è il nome più gettonato ma nelle ultime ore i Partenopei sono interessati a Hincapié, del Bayern Leverkusen. . Piero Hincapié, classe 02?, è mancino ed è molto abile nei contrasti e negli uno contro uno. È inevitabile che l’interessamento di Giuntoli per il giocatore sudamericano è per anticipare una mossa nella partenza di Koulibaly. Secondo la redazione di Calciomercato.com, il Napoli ha già avuto un contatto con il Bayern Leverkusen e l’entourage del giocatore ha dato la disponibilità per il suo trasferimento. Il problema è il costo del cartellino del difensore, cifra che si avvicina ai 20 milioni. C’è da ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022).COM- Ilrimane attivo sul mercato in entrata, dopo l’addio di Tuanzebe si cerca il quarto di difesa. Leo Ostigard è il nome più gettonato ma nelle ultime ore isono interessati a, del Bayern Leverkusen. . Piero, classe 02?, è mancino ed è molto abile nei contrasti e negli uno contro uno. È inevitabile che l’interessamento di Giuntoli per il giocatore sudamericano è per anticipare una mossa nella partenza di Koulibaly. Secondo la redazione di.com, ilha già avuto un contatto con il Bayern Leverkusen e l’entourage del giocatore ha dato la disponibilità per il suo trasferimento. Il problema è il costo del cartellino del difensore, cifra che si avvicina ai 20 milioni. C’è da ...

