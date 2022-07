Molestie degli Alpini, la procura chiede l’archiviazione delle accuse. La sinistra si scuserà? (Di martedì 5 luglio 2022) Denunce zero, o quasi, racconti inverosimili, tanta polemica sui giornali, poca verità nei fatti. Cadono le accuse di Molestie da parte degli Alpini, al raduno del 7 maggio scorso a Rimini, visto che la procura ha chiesto l’archiviazione per il caso delle Molestie sessuali denunciate da una ragazza di 25 anni, l’unica a sporgere querela per presunti commenti sessisti e “catcalling”, i fischi di richiamo indirizzati alle donne. Secondo la procura non ci sarebbero, fanno sapere, elementi per identificare i presunti colpevoli e la testimone oculare della scena sarebbe stata in grado di fornire abbastanza particolari utili all’identificazione degli autori, oltre a quelli procurati dalla giovane. Ora sulla ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 luglio 2022) Denunce zero, o quasi, racconti inverosimili, tanta polemica sui giornali, poca verità nei fatti. Cadono ledida parte, al raduno del 7 maggio scorso a Rimini, visto che laha chiestoper il casosessuali denunciate da una ragazza di 25 anni, l’unica a sporgere querela per presunti commenti sessisti e “catcalling”, i fischi di richiamo indirizzati alle donne. Secondo lanon ci sarebbero, fanno sapere, elementi per identificare i presunti colpevoli e la testimone oculare della scena sarebbe stata in grado di fornire abbastanza particolari utili all’identificazioneautori, oltre a quelliti dalla giovane. Ora sulla ...

