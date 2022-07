Mercato Atalanta, non solo Pinamonti: arriva un altro centravanti (Di martedì 5 luglio 2022) Il Mercato dell’Atalanta è pronto a entrare nel vivo dopo l’imminente cessione di Pessina al Monza. La Dea piomberà con forte decisione su Pinamonti, ma l’ex Empoli non sarà l’unico colpo offensivo dei nerazzurri nell’attuale sessione di calcioMercato Come confermato da “Sky Sport”, l’Atalanta ha definitivo la cessione di Pessina al Monza ed è pronta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 luglio 2022) Ildell’è pronto a entrare nel vivo dopo l’imminente cessione di Pessina al Monza. La Dea piomberà con forte decisione su, ma l’ex Empoli non sarà l’unico colpo offensivo dei nerazzurri nell’attuale sessione di calcioCome confermato da “Sky Sport”, l’ha definitivo la cessione di Pessina al Monza ed è pronta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

tuttoatalanta : ESCLUSIVA TA - Ko Zappacosta, l'Atalanta si getta sul mercato degli esterni: Parisi e Cambiaso… - ParliamoDiNews : Atalanta, ecco Ederson: le cifre e l’ok per sbloccare il colpo, l’Inter… | Mercato | - ZO_it : Le #news di #calciomercato di #Zerocinquantuno sono presentate da #Sphaera - Web & Communication ?? #Ilicic… - Torrenapoli1 : Oggi almeno 40 colpi di mercato significativi Alcuni molto rilevanti in Premier Ma anche alcuni affascinanti in Ita… - 01fmz : @MarcoLai_23 @calcio_danny Più che altro ce l’hanno infilato nell’affare per Éderson e sorprendentemente lui non ha… -