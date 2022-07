Matteo Sgobino con i “Lune Troublante” a Udine 5 luglio 2022

(Di martedì 5 luglio 2022) A pochi giorni dall’inizio della32esima edizione di Udin&Jazz #playjazznotwar, proseguono le iniziative di avvicinamento al festival. Martedì 5, due sono gli eventi da segnalare: al Giangio Garden, Parco Brun, alle 21 (ingresso libero), appuntamento con il Gipsy Jazz Manouche dicon i suoi “Troublante” e, a partire dalle 20.20 circa, Radio 3 Rai, media partner ufficiale di Udin&Jazz, trasmette il concerto di Dee Dee Bridgewater, registrato il 182021 a GradoJazz, preceduto da un’intervista in diretta del conduttore Pino Saulo al direttore artistico di Udin&Jazz, Giancarlo Velliscig, per presentare il cartellone della 32esima edizione del Festival. ITroublante,, voce e chitarra; ...

UdineToday

Martedì 5 luglio, due sono gli eventi da segnalare: al Giangio Garden, Parco Brun (Chiavris), alle 21 con ingresso libero, appuntamento con il Gipsy Jazz Manouche dicon i suoi 'Lune ...... il 25 - 06 il trio di Bruno Cesselli, il 30 - 6 Giampaolo Rinaldi Trio, il 2 - 7 Luca Dal Sacco Trio, il 5 - 7& Luna Troublante, e il 9 - 7 l'Armando Battiston duo ; gli aperitivi ... Aspettando Udin&Jazz, stasera Gipsy Jazz Manouche di Matteo Sgobino Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...Di recente abbiamo fornito alcune anticipazioni su Udin&Jazz 2022 sottolineando, come fattori di grande positività, il fatto che la manifestazione rientrasse a Udine, sua sede naturale. Adesso il prog ...