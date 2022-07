LIVE Sinner-Djokovic 7-5 3-2, Wimbledon 2022 in DIRETTA: arriva il break di Jannik in apertura di secondo set (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla break Sinner. Doppio fallo Djokovic. 40-40 Fortunatissimo Djokovic, che si salva grazie ad un clamoroso nastro. Si va ai vantaggi. 30-40 Lunga la risposta di Jannik sulla seconda dell’avversario. 15-40 Due palle del doppio break Sinner! Vola via, vola via il dritto di Djokovic in uscita dal servizio. 15-30 Risposta vincente di rovescio dell’azzurro, su una seconda a soli 141 km/h. 15-15 In ritardo il serbo in uscita dal servizio. 15-0 Non si lascia distrarre dal nastro Djokovic, che scocca il dritto vincente. 4-2 Game Sinner!!! Prima all’incrocio e schiaffo al volo perentorio. Jannik conferma nuovamente il ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD Palla. Doppio fallo. 40-40 Fortunatissimo, che si salva grazie ad un clamoroso nastro. Si va ai vantaggi. 30-40 Lunga la risposta disulla seconda dell’avversario. 15-40 Due palle del doppio! Vola via, vola via il dritto diin uscita dal servizio. 15-30 Risposta vincente di rovescio dell’azzurro, su una seconda a soli 141 km/h. 15-15 In ritardo il serbo in uscita dal servizio. 15-0 Non si lascia distrarre dal nastro, che scocca il dritto vincente. 4-2 Game!!! Prima all’incrocio e schiaffo al volo perentorio.conferma nuovamente il ...

