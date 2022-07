La tragedia della Marmolada. 'Non dovevano farli salire' - Cronaca - quotidiano.net

(Di martedì 5 luglio 2022) "Mio fratello è una guida alpina preparata. Una persona scrupolosa. Come famiglie di Erica e Davide vogliamo sapere, esiste un'istituzione centrale che avesse monitorato la situazione di pericolo del ...

Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha chiamato il Presidente della Provincia di Trento Fugatti e il Presidente della Regione… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - fattoquotidiano : Incontro Draghi-Conte rinviato, il premier sui luoghi della tragedia della Marmolada. Anche il consiglio dei minist… - ladyhaw77135203 : RT @MMaXXprIIme: La tragedia della #Marmolata è colpa del #CambiamentoClimatico. Lo dice #GretaThunberg Ma degli alberi tagliati per fare… - melannas : RT @AlessandroFusi9: Nel 1916 il ghiacciaio della Marmolada crolla uccidendo 300 soldati austriaci. Chi approfitta della tragedia di ieri p… -

Il contodi domenica 3 luglio sgomenta: 7 vittime accertate, 5 dispersi. Il numero di chi non si trovava all'inizio era doppio. Poi gli accertamenti hanno permesso di aggiornare l'...Scende, anche se rimane drammatico, il bilanciosulla Marmolada. Se i morti rimangono fermi a sette - è stata identificata la quarta vittima - è fortunatamente disceso a cinque il numero dei dispersi, con otto persone che hanno dato ...Ancora un tragico naufragio al largo delle coste libiche. Ne danno notizia le Nazioni Unite e Ginevra, rendendo noto che 22 migranti tutti provenienti dal Mali hanno perso la vita. Le Nazioni Unite ci ...Le fesserie dei complottisti non risparmiano nemmeno la tragedia del ghiacciaio. Sul web le deliranti tesi: "Lo hanno fatto saltare con una mina per coprire il fallimento dei vaccini" ...