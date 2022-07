Inter, Vanheusden va all'AZ Alkmaar: i dettagli (Di martedì 5 luglio 2022) Zinho Vanheusden lascia nuovamente l'Inter e riparte dall'Olanda: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il difensore classe '99,... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Zinholascia nuovamente l'e riparte dall'Olanda: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il difensore classe '99,...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter: #Vanheusden in prestito all'AZ Alkmaar. Trattativa ai dettagli - aztransfermarkt : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @Inter: #Vanheusden in prestito all'AZ Alkmaar. Trattativa ai dettagli - ferrantelli94 : RT @GuarroPas: #Inter, #Vanheusden verso l’Olanda ?? - ferrantelli94 : RT @marifcinter: #Inter, #Vanheusden sarà mandato a giocare. Chiusa operazione in prestito all’estero ???? - keviinn_90 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @Inter: #Vanheusden in prestito all'AZ Alkmaar. Trattativa ai dettagli -