Inter | Inzaghi | 'Handanovic parte titolare Skriniar sacrificato? Tutto è possibile | come per Lukaku'

(Di martedì 5 luglio 2022) Simone, allenatore dell', èvenuto in conferenza stampa per presentare la stagione dei nerazzurri. Il segreto pe...

Pubblicità

tvdellosport : MAROTTA E INZAGHI IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA ?? Domani, a partire dalle ore 17, segui la conferenza stampa di Simo… - MatteoBarzaghi : Con l’arrivo di Inzaghi in sede l’Inter puó cominciare la nuova stagione. Conferenza di presentazione con l’allenat… - FBiasin : Oggi alle 17 #Marotta e #Inzaghi presentano la nuova stagione dell’#Inter. Se avete una domanda più intelligente d… - crisinter82 : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'E' Inter più attrezzata rispetto all'anno scorso? Sì, è quello che volevamo fare. E' stata bravissima la societ… - VittoRoto : #Inzaghi: 'Dovremo rimpiazzare Ranocchia, i direttori sono già al lavoro. Vogliamo avere 20 giocatori di movimento… -

...migliore lo ha fatto l'' . Beppe Bergomi commenta così la prima fase di mercato del club nerazzurro in un'intervista a La Gazzetta dello Sport . 'Marotta e Ausilio volevano dare auna ...Commenta per primo Il centrocampista dell', Hakan Calhanoglu, si sta mettendo in forma per la nuova stagione in palestra prima di tornare a disposizione di Simoneper la nuova stagione (il ritiro nerazzurro inizierà domani). ...Inizia ufficialmente la nuova stagione dell'Inter: il club nerazzurro, vice-campione d'Italia, riprende la corsa al Tricolore, sfidando a distanza le concorrenti.CALCIOMERCATO - Intervenuto in conferenza con Inzaghi, Beppe Marotta sembra chiudere a Dybala: "Rimane il rispetto nei suoi confronti".