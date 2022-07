Il famoso YouTuber Technoblade muore di tumore e lascia questo video commovente ai suoi followers (Di martedì 5 luglio 2022) E’ mancato all’età di soli 23 anni a causa di un sarcoma, scoperto per caso in ospedale a seguito di controlli di routine ad un braccio dolorante. Lo ha annunciato la famiglia attraverso un video sul suo canale, commuovendo tutta la community di Minecraft per la quale Technoblade è stato per anni un punto di riferimento. Anche la Mojang ha reso omaggio a Technoblade sulla versione Java di Minecraft – ComputerMagazine.itE’ stato un sarcoma ad interrompere il percorso di vita del popolare e giovanissimo YouTuber Technoblade, all’età di soli 23 anni. La community di Minecraft su YouTube lo aveva accolto in un “abbraccio” da 13,4 milioni di followers, considerandolo un vero e proprio punto di riferimento per i suoi video tutorial sul ... Leggi su computermagazine (Di martedì 5 luglio 2022) E’ mancato all’età di soli 23 anni a causa di un sarcoma, scoperto per caso in ospedale a seguito di controlli di routine ad un braccio dolorante. Lo ha annunciato la famiglia attraverso unsul suo canale, commuovendo tutta la community di Minecraft per la qualeè stato per anni un punto di riferimento. Anche la Mojang ha reso omaggio asulla versione Java di Minecraft – ComputerMagazine.itE’ stato un sarcoma ad interrompere il percorso di vita del popolare e giovanissimo, all’età di soli 23 anni. La community di Minecraft su YouTube lo aveva accolto in un “abbraccio” da 13,4 milioni di, considerandolo un vero e proprio punto di riferimento per itutorial sul ...

