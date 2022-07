I porti della provincia di Trapani: tra progettazioni, dragaggi mai iniziati e fondi pubblici (Di martedì 5 luglio 2022) ... - - > = '1656998238' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY ... 'Leggo una serie di interventi e comunicati stampa sulla iniziativa della regione di predisporre, ... Leggi su tp24 (Di martedì 5 luglio 2022) ... - - > = '1656998238' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY ... 'Leggo una serie di interventi e comunicati stampa sullavaregione di predisporre, ...

Pubblicità

PivaEdoardo : RT @ubaloatiotu: Putin non cadrà nella trappola tesa dai guerrafondai americani e I loro lacchè della Nato. Hanno bloccato i porti? Non arr… - ubaloatiotu : Putin non cadrà nella trappola tesa dai guerrafondai americani e I loro lacchè della Nato. Hanno bloccato i porti?… - clikservernet : @SandrozBelardoz @luigidimaio Controlla la temperatura ?? della tua urina... Potresti fondere quel motore obsoleto che porti in carcassa... - Soledani2 : RT @Lorena311974: Presto inizierai un nuovo anno della tua vita. Spero che questo ti porti tanta felicità e tutti i successi che meriti. Bu… - Lorena311974 : Presto inizierai un nuovo anno della tua vita. Spero che questo ti porti tanta felicità e tutti i successi che meri… -