Guerra in Ucraina, Putin va avanti con l'offensiva. Nato: firmato protocollo di accesso per Svezia e Finlandia (Di martedì 5 luglio 2022) Centotrentaduesimo giorno di Guerra in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato al ministro della Difesa Sergei Shoigu di continuare l'offensiva dopo la conquista della regione di Lugansk: l'obiettivo è quindi la conquista dell'intero Donbass. Svezia e Finlandia nella Nato: via libera alla ratifica I trenta alleati della Nato hanno firmato un protocollo di

