Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo, il padre denuncia: "Vigliacci! Non azzardatevi più" (Di martedì 5 luglio 2022) Franco Bortuzzo, papà del nuotatore triestino tra gli ex protagonisti del Gf Vip 6, sbotta sui social e annuncia di essersi recato dalla polizia. Leggi su comingsoon (Di martedì 5 luglio 2022) Franco, papà del nuotatore triestino tra gli ex protagonisti del Gf Vip 6, sbotta sui social e annuncia di essersi recato dalla polizia.

Pubblicità

sogniaocchi : se uno amasse veramente la privacy non posterebbe una foto di se stesso postammore, non c’è molto a da aggiungere… - GiovanMata : @Carla15_50_05 @matteosalvinimi guarda il grande fratello... lascia perdere questo è un problema serio - dopodiche2 : @rubio_chef Per solidarietà, adesso mi faccio bloccare anch'io. @fulvioabbate tornatene al Grande Fratello, così t… - Etrusco76110295 : @DiegoFusaro Dovresti ringraziare il cielo che il 'Grande fratello Digital Democratico' non ti ha ancora chiuso i p… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7, spunta il nome di Soleil Sorge: ecco in che ruolo -