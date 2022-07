Giovanni Allevi | l' aggiornamento sul mieloma multiplo fa preoccupare i fan | È insostenibile

(Di martedì 5 luglio 2022) Come tutti sapranno, il compositoreè stato di recente protagonista di una confessione molto dolorosa. L'uomo, infatti, ha condiviso con i suoi fan l'amara scoperta che ha fatto sul suo stato di salute, e quest'oggi ha voluto tornare sull'argomento. Lo scorso 18 giugno, il celebre compositoreha dato a tutti la triste notizia di essere affetto da un brutto male. Si tratta di una neoplasia, e, più nel dettaglio, di un. In sostanza, sul suo account di Twitter,aveva spiegato di essere stato colpito da un tumore che colpisce le cellule del tessuto osseo., grazie alla romantica sensibilità di cui è dotato, aveva definito questa neoplasia una cosa dal suono dolce, ma ...

