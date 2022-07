(Di martedì 5 luglio 2022) Fiumicino – “Perdere una vita umana è un fatto drammatico, quando poi la vittima è un giovane si stringe il cuore. Per questo, prima di ogni altra considerazione, voglio fare le miedi, morto in un incidente in viale di Porto a(leggi qui)”. A parlare è il leader dell’opposizione consiliare a Fiumicino, Mario. “Ma il dolore – prosegue – non può impedire un ragionamento, anche in virtù dell’appello fatto dal papà di(leggi qui) sul chiarimento delle cause. Questo incidente, peraltro il secondo quest’anno nei pressi del semaforo di viale di Porto, riapre l’annososullae pone un interrogativo sulle famose telecamere tanto sponsorizzate da ...

Pubblicità

ilfaroonline : Fregene, la morte di Manuel Mura. Baccini: “Condoglianze alla famiglia, si ripropone il problema sicurezza” -

L'uomo, di cinquanta anni, si chiamava Jame Bolivar ed era in vacanza a Passoscuro () ... Ancora non è chiaro se la causa delladel cinquantenne sia stato lo sforzo eccessivo per portare in ...Alle 14 i medici del 118 hanno gettato la spugna, constatando laper arresto ...naturali che consentono all'acqua che rompe sulla riva di fluire verso il largo - spiegano alla Salvamento-...Le domande irrisolte: “Possibile che nessuno abbia visto nulla Possibile che le auto coinvolte nell'incidente non siano state sequestrate” ...La 26enne è deceduta a maggio 2018 mentre attraversava in moto via Ostiense. La causa è stata rintracciata in una radice sporgente. Al via l’udienza preliminare dove dovrebbero essere confermati gli o ...