Draghi in Turchia incontra Erdogan: 'Condanniamo insieme l'invasione russa dell'Ucraina' (Di martedì 5 luglio 2022) Il gioco spregiudicato di Erdogan - di Pierfrancesco De Robertis Ankara, 5 luglio 2022 - Mario Draghi è ad Ankara per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan . Il presidente del Consiglio ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Il gioco spregiudicato di- di Pierfrancesco De Robertis Ankara, 5 luglio 2022 - Marioè ad Ankara perre il presidente turco Recep Tayyip. Il presidente del Consiglio ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Draghi: 'Italia e Turchia partner, amici e alleati'. Tra i due Paesi firmati nove accordi per 'rafforzare la cooper… - Palazzo_Chigi : In diretta da Ankara la cerimonia di firma di accordi tra Italia e Turchia e le dichiarazioni congiunte alla stampa… - ItalyMFA : #Turchia | Il Ministro @luigidimaio partecipa con il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al vertice intergoverna… - LobbaLuisa : RT @DavidinoDadde: Draghi ha dichiarato che Italia e Turchia sono amici, quindi di conseguenza siamo amici di un paese governato da un ditt… - GraziaMontefal2 : RT @DonaConzatti: I diritti umani vanno rispettati. Non ci sono mezze misure. Bene quindi il messaggio di Draghi a Erdogan: la Turchia rien… -