Djokovic-Sinner diretta Wimbledon: 4-2, il serbo in vantaggio di un break conquistato in apertura (Di martedì 5 luglio 2022) Djokovic-Sinner, la sfida a Wimbledon che vale la semifinale. Dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz, Jannik si troverà di fronte il rivale più difficile in assoluto. Il serbo ha... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 luglio 2022), la sfida ache vale la semifinale. Dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz, Jannik si troverà di fronte il rivale più difficile in assoluto. Ilha...

Pubblicità

WeAreTennisITA : Tecnica, tattica, fisico e testa: cosa ha detto la sfida tra Sinner e Alcaraz? Quanto manca ai loro primi titoli Sl… - FiorinoLuca : Center Court #Wimbledon ???? Djokovic vs Sinner ???? ?? Domani ore 14:30 - SkySport : #Sinner ai quarti di finale di #Wimbledon! Affronterà il vincente tra #Djokovic e #VanRijthoven ??… - _stopusingwords : E pensare che la prima partita di tennis mai vista è stata berrettini-djokovic a wimbledon Adesso invece quasi un a… - leggoit : Djokovic-#Sinner diretta Wimbledon: 4-2, il serbo in vantaggio di un break conquistato in apertura -