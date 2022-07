Cosa succede a chi esce dal governo ora Maglie | la profezia con cui gela la Gentili | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) "Chiunque oradalprende voti. E chiunque resta nel, a parte il Pd che ha una sua struttura di diramazione di poteri e di affari, li perde". Ladi Maria Giovanna, in collegamento con Veronicaa Controcorrente su Rete 4, si poggia anche su quanto accaduto alle ultime amministrative. "La sensazione che ho, ascoltando con attenzione la Azzolina, è la seguente: forse le persone che non hanno più votato o non sono andate a votare protestavano non solo perché unasi diceva e un'altra si faceva, ma perché avrebbero voluto che si facesse ciò che si diceva o si minacciava e non quello che invece ora accade con Di Maio, cioè che si dice e si fa la stessa, governativa. Mi deve spiegare il senso di ...