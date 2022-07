Coronavirus, 132.274 casi e 94 morti. Salgono ancora i ricoveri, tasso di positività al 28,5% (Di martedì 5 luglio 2022) Il bollettino del 5 luglio 2022 Sono 94 i decessi da Coronavirus segnalati dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 59. I contagi hanno subito un incremento di +132.274 casi. Gli attualmente positivi raggiungono quota 1.087.272 nella giornata di oggi. Ieri erano 1.011.228. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione sono 323, di questi 53 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Sul fronte dei ricoveri ordinari c’è stato un aumento di 355 unità: sono 8.003 in tutto i posti letto occupati. 1.078.946 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 17.682.801. Tamponi e tasso di positività Il ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Il bollettino del 5 luglio 2022 Sono 94 i decessi dasegnalati dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 59. I contagi hanno subito un incremento di +132.274. Gli attualmente positivi raggiungono quota 1.087.272 nella giornata di oggi. Ieri erano 1.011.228. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione sono 323, di questi 53 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Sul fronte deiordinari c’è stato un aumento di 355 unità: sono 8.003 in tutto i posti letto occupati. 1.078.946 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 17.682.801. Tamponi ediIl ...

