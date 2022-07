Contro l’inflazione, si intervenga sull’aumento salariale (Di martedì 5 luglio 2022) Tutti in allarme per l’inflazione che inarrestabile ha superato l’8%, ed al momento non sarà facile comprendere a quale ulteriore picco si potrà giungere, e quando potrà assestarsi a livelli tollerabili. In soli due anni siamo passati da meno 01% di inflazione tendente alla deflazione con prezzi che volgevano al ribasso, fino al picco odierno che ci riporta ai dati della metà degli anni ’80 e che potenzialmente potrebbero volgere verso la stagflazione: fenomeno che vede crescere i prezzi e con essi l’inflazione, in concomitanza di produzioni ed economia che si riducono. Lasciando agire questi fattori senza governarli, ci conduce alla prospettiva disastrosa per la ulteriore riduzione inarrestabile del potere di acquisto dei cittadini-lavoratori, con annessa decrescita della occupazione a causa della diminuzione delle dinamiche economiche. Insomma, la ... Leggi su formiche (Di martedì 5 luglio 2022) Tutti in allarme perche inarrestabile ha superato l’8%, ed al momento non sarà facile comprendere a quale ulteriore picco si potrà giungere, e quando potrà assestarsi a livelli tollerabili. In soli due anni siamo passati da meno 01% di inflazione tendente alla deflazione con prezzi che volgevano al ribasso, fino al picco odierno che ci riporta ai dati della metà degli anni ’80 e che potenzialmente potrebbero volgere verso la stagflazione: fenomeno che vede crescere i prezzi e con essi, in concomitanza di produzioni ed economia che si riducono. Lasciando agire questi fattori senza governarli, ci conduce alla prospettiva disastrosa per la ulteriore riduzione inarrestabile del potere di acquisto dei cittadini-lavoratori, con annessa decrescita della occupazione a causa della diminuzione delle dinamiche economiche. Insomma, la ...

Pubblicità

GiovaQuez : Nostra signora dei clacson: 'Inflazione sopra 8% a causa delle scelte geopolitiche fatte a livello europeo e nazion… - giuseppebaggio : RT @Gitro77: L'eurone è una valuta forte e stabile, non come la liretta che svalutava in continuazione. Senza dimenticare che ci protegge a… - PiranSim : RT @Gitro77: L'eurone è una valuta forte e stabile, non come la liretta che svalutava in continuazione. Senza dimenticare che ci protegge a… - Luca62604669 : RT @Gitro77: L'eurone è una valuta forte e stabile, non come la liretta che svalutava in continuazione. Senza dimenticare che ci protegge a… - blusewillis1 : Bollo auto azzerato (finalmente): regalo di Draghi contro l’inflazione, non era mai successo -