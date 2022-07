Capri | trovato cadavere in un dirupo | è il corpo di un turista americano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 luglio 2022)questa mattina ilsenza vita di Adam Gabriel Kreysar,statunitense scomparso asabato scorso durante un’escursione in solitaria. L’uomo, del Missouri, era in vacanza sull’isola insieme alla moglie e ad altri tre amici. Giunto con un’imbarcazione, Adam si sarebbe allontanato dalla comitiva nel pomeriggio per raggiungere, stando alla testimonianza degli altri compagni di viaggio, Villa Iovis, domus romana sul monte Tiberio. Da allora non diede più notizie. Il percorso, impervio e scosceso, è stato fatale per il 56enne, che è precipitato accidentalmente, ma rovinosamente, dal sentiero. Le ricerche delle giornate scorse non avevano dato risultato fino a questa mattina. Nella giornata odierna è stato predisposto il recupero della salma. Tragedia accidentale per un...