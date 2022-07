Bologna | Hickey oggi in Inghilterra per le visite mediche con il Brentford

Pubblicità

Aaronsaluta il: l'esterno volerà oggi in Inghilterra per le visite mediche e la firma con il Brentford Si separano oggi le strade die del. Come riportato da Fabrizio Romano, l'esterno scozzese volerà oggi in Inghilterra direzione Brentford. Per lui sarà giornata di visite mediche e firma con il club ...Ilva in pressing su Ilicic, rischia di perdere Svanberg (seguito dal Napoli), cedeal Brentford per 21 milioni di euro e pensa a Kiyine, centrocampista rientrato alla Lazio dal ...Aaron Hickey saluta il Bologna: l’esterno volerà oggi in Inghilterra per le visite mediche e la firma con il Brentford Si separano oggi le strade di Hickey e del Bologna. Come riportato da Fabrizio Ro ...E’ partita tre giorni fa la sessione estiva di calciomercato. Al momento il Bologna ha ufficializzato il solo Charalampos Lykogiannis, arrivato a parametro zero, ma sono diversi i possibili movimenti ...