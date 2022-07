Battiti live, Ricatto d’amore o Final destination 3? La tv del 5 luglio (Di martedì 5 luglio 2022) Per la prima serata in tv, martedì 5 luglio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Ricatto d’amore”. L’editor Margaret Tate è una donna che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro: è una manager molto esigente, in particolare con il suo assistente Andrew Paxton. Margaret vive e lavora a New York, ma è canadese e, quando gli agenti dell’immigrazione si presentano con un foglio di via, si inventa un presunto fidanzamento proprio con il suo “sfortunato” dipendente. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Dalla strada al palco”, condotto da Nek. Una grande festa in cui la Rai offre agli artisti di strada la grande occasione di esibirsi in prima serata, su un prestigioso palco televisivo, davanti alla più inflessibile delle giurie, il pubblico. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Filorosso”. Filorosso si propone come ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 luglio 2022) Per la prima serata in tv, martedì 5su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “”. L’editor Margaret Tate è una donna che sa bene ciò che vuole, soprattutto sul lavoro: è una manager molto esigente, in particolare con il suo assistente Andrew Paxton. Margaret vive e lavora a New York, ma è canadese e, quando gli agenti dell’immigrazione si presentano con un foglio di via, si inventa un presunto fidanzamento proprio con il suo “sfortunato” dipendente. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Dalla strada al palco”, condotto da Nek. Una grande festa in cui la Rai offre agli artisti di strada la grande occasione di esibirsi in prima serata, su un prestigioso palco televisivo, davanti alla più inflessibile delle giurie, il pubblico. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Filorosso”. Filorosso si propone come ...

Pubblicità

fanpage : Piccolo scivolone della Gregoraci durante il #battitilive , che ha storpiato involontariamente il cognome del cant… - LuanaCarelli3 : RT @solacomeabolo: pov: sei christian durante i battiti live a gallipoli il 2 e il 3 luglio (special guest: nunzio) in collaborazione con @… - BorsariLorena : RT @SocialArtistOF2: Domani sera, primo appuntamento su Italia 1 con #battitilive. Tra gli ospiti: Fedez, Tananai, Mara Sattei, Aka 7even,… - nocchi_rita : RT @solacomeabolo: pov: sei christian durante i battiti live a gallipoli il 2 e il 3 luglio (special guest: nunzio) in collaborazione con @… - soundsblogit : Battiti Live 2022 in tv, prima puntata 5 luglio, ecco il cast dei cantanti, diretta live dalle 21.20 -