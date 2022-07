Balzo dei contagi sopra quota centomila dopo cinque mesi (e in Francia va peggio) (Di martedì 5 luglio 2022) Non accadeva da cinque mesi che il bollettino quotidiano sul Covid registrasse un numero di contagiati superiore ai centomila. Oggi i nuovi positivi sono addirittura 132.274. I morti nelle ultime 24 ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 5 luglio 2022) Non accadeva dache il bollettino quotidiano sul Covid registrasse un numero diati superiore ai. Oggi i nuovi positivi sono addirittura 132.274. I morti nelle ultime 24 ...

