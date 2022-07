Assegno unico, 1 su 4 non ha fatto domanda. Chi prende di più (Di martedì 5 luglio 2022) L’Assegno unico è stato erogato a quasi sei milioni di italiani. Nel primo semestre 2022 risultano pervenute all’Inps 5,7 milioni di domande per circa 9,1 milioni di figli, con un importo medio mensile per richiedente pari a 232 euro, ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente, mentre l’importo per ciascun figlio è risultato, sempre in media, di 144 euro. Una famiglia su 4 non ha ancora presentato la domanda, e quindi non potrà avere diritto agli arretrati. Lo fa sapere l’Inps, riportando i dati forniti dal primo Osservatorio Statistico sull’Assegno unico Universale che riporta i dati relativi alle domande presentate nel periodo gennaio-maggio 2022, e ai pagamenti relativi al trimestre di competenza marzo-maggio 2022. Assegno unico, gli importi La ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 luglio 2022) L’è stato erogato a quasi sei milioni di italiani. Nel primo semestre 2022 risultano pervenute all’Inps 5,7 milioni di domande per circa 9,1 milioni di figli, con un importo medio mensile per richiedente pari a 232 euro, ed è stato pagato in media per 1,6 figli per ciascun richiedente, mentre l’importo per ciascun figlio è risultato, sempre in media, di 144 euro. Una famiglia su 4 non ha ancora presentato la, e quindi non potrà avere diritto agli arretrati. Lo fa sapere l’Inps, riportando i dati forniti dal primo Osservatorio Statistico sull’Universale che riporta i dati relativi alle domande presentate nel periodo gennaio-maggio 2022, e ai pagamenti relativi al trimestre di competenza marzo-maggio 2022., gli importi La ...

