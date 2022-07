Pubblicità

LALAZIOMIA : UFFICIALE, l'ex Lazio Luiz Felipe al Betis Siviglia: contratto di cinque anni - sportli26181512 : UFFICIALE, l'ex Lazio Luiz Felipe al Betis Siviglia: contratto di cinque anni: L'accordo era già stato trovato da t… - TuttoFanta : ??UFFICIALE #LAZIO: #LuizFelipe al #BetisSiviglia. Il difensore ha lasciato i biancocelesti a parametro zero sigland… - GiocoCortoTV : ??UFFICIALE?? La squadra @RealBetis ha appena comunicato sul proprio sito ufficiale l'ingaggio a parametro zero del d… - sportli26181512 : Lazio, Luiz Felipe al Betis Siviglia: è ufficiale: Il difensore ha lasciato i biancocelesti a parametro zero: ratif… -

Il calciatore italo - brasiliano arriva a parametro zero dallae firma un contratto fino a giugno 2027.È arrivato il comunicatodi un addio definitivo al Milan: chiusa un'esperienza, se ne apre un'altra per il ... Il difensore dovrebbe firmare per la, che da tempo lo ha messo nel mirino. ...Dagli zoccoli in gomma ai sabot, passando per ciabattine rasoterra e slides, ecco i modelli perfetti per la spiaggia e il mare da acquistare durante i saldi estivi 2022 ...IL COMUNICATO – «FC Barcelona e Franck Yannick Kessie hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore al Barça dopo la scadenza del suo contratto con l’AC Milan. Mercoledì 6 luglio si sv ...