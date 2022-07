Sotterrano cicche di sigaretta in spiaggia | 10 multe

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) –per 10 persone che hanno sotterrato mozziconi diindi Platamona, in provincia di Sassari. Gli agenti della polizia locale, in borghese, hanno colto gli incivili sul fatto e per loro è arrivata la sanzione. A Sassari già dal 2019 è vietato fumare in, se non nelle zone specificamente indicate e individuate, per rispetto nei confronti dei vicini e sia per tutela dell’ambiente. I mozziconi, infatti, hanno un forte impatto inquinante perché contengono sostanze altamente tossiche, che si rilasciano lentamente creando gravissimi danni all’ecosistema che durano decenni. Litorali sicuri 2022 – questo il nome della campagna della Polizia locale – è partita circa due settimane fa nelle spiagge sassaresi: Platamona, Fiume Santo, Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas e La Frana. ...