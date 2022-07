Roma, incendio in via Pineta Sacchetti: visibile un’alta colonna di fumo nero (FOTO) (Di lunedì 4 luglio 2022) Non c’è pace per la Capitale che, complice le torride temperature del periodo, continua a bruciare. L’ennesimo incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nell’area della Pineta Sacchetti. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Leggi anche: Roma ancora in fiamme: enorme incendio a Casal Monastero, a fuoco anche un casolare (VIDEO) incendio in via Pineta Sacchetti: cosa è successo Come anticipato l’incendio è divampato intorno alle 14 di oggi, lunedì 4 luglio. Stando alle prime informazioni — le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso — le fiamme sono partite dall’area del Parco ed hanno riguardato per lo più sterpaglie. Le operazioni di spegnimento sono rese difficoltose dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022) Non c’è pace per la Capitale che, complice le torride temperature del periodo, continua a bruciare. L’ennesimoè divampato nel primo pomeriggio di oggi nell’area della. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Leggi anche:ancora in fiamme: enormea Casal Monastero, a fuoco anche un casolare (VIDEO)in via: cosa è successo Come anticipato l’è divampato intorno alle 14 di oggi, lunedì 4 luglio. Stando alle prime informazioni — le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso — le fiamme sono partite dall’area del Parco ed hanno riguardato per lo più sterpaglie. Le operazioni di spegnimento sono rese difficoltose dal ...

