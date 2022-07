Protagonista di 90 giorni per innamorarsi rapisce suo figlio e scompare nel nulla: shock negli States (Di lunedì 4 luglio 2022) Paul e Karine Staehle sono stati due dei protagonisti più controversi di 90 giorni per innamorarsi, il noto programma di TLC che in Italia va in onda su Real Time. Paul aveva lasciato la sua vita negli Stati Uniti per andare in Brasile, prendere Karine e organizzare il matrimonio. Mentre erano in Brasile però, la ragazza era rimasta incinta e in realtà i due avevano avuto molto poco tempo per conoscersi ma alla fine avevano deciso comunque di stare insieme e di sposarsi. Successivamente, anche se Paul non aveva un lavoro, entrambi avevano deciso di vivere negli Stati Uniti, dove le cose non erano mai andate nel migliore dei modi e la situazione si era fatta pericolosa, tanto che il programma aveva smesso di seguirli. Oggi si torna a parlare di loro visto che Paul, a tutti gli effetti è un uomo ricercato. L’uomo infatti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 luglio 2022) Paul e Karine Staehle sono stati due dei protagonisti più controversi di 90per, il noto programma di TLC che in Italia va in onda su Real Time. Paul aveva lasciato la sua vitaStati Uniti per andare in Brasile, prendere Karine e organizzare il matrimonio. Mentre erano in Brasile però, la ragazza era rimasta incinta e in realtà i due avevano avuto molto poco tempo per conoscersi ma alla fine avevano deciso comunque di stare insieme e di sposarsi. Successivamente, anche se Paul non aveva un lavoro, entrambi avevano deciso di vivereStati Uniti, dove le cose non erano mai andate nel migliore dei modi e la situazione si era fatta pericolosa, tanto che il programma aveva smesso di seguirli. Oggi si torna a parlare di loro visto che Paul, a tutti gli effetti è un uomo ricercato. L’uomo infatti ...

