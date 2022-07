PNRR 2 | tantissime novità anche per il digitale nella PA

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il secondo decreto legge per velocizzare l’attuazione del(DL n. 36/2022), convertito in legge con il voto favorevole della Camera il 29 giugno 2022, è entrato in vigore il 30 giugno. Il2 ha introdotto diverse ed importanti: sanzioni pagamenti POS, fattura elettronica forfettari, superbonus, realizzazione di una società ad hoc per accelerare la digitalizzazione della PA, creazione di un portale del lavoro sommerso. Vediamo insieme nel dettaglio le principali: iniziando dalla PA. Leper la Pubblica amministrazione Il secondo decreto legge per velocizzare l’attuazione del(DL n. 36/2022) ha contribuito al completamento della riforma del pubblico impiego e, dunque, al pieno raggiungimento della milestone M1C1-56 prevista per il 30 giugno, anticipando ...