Papa Francesco | la notizia sul cancro e le dimissioni | ecco tutta la verità

Leggi su tvzap

(Di lunedì 4 luglio 2022) Da tempo si rincorrono voci contrastanti in merito allo stato di salute di. C’è chi suppone abbia un, ma la voce non è mai stata confermata ufficialmente. C’è chi addirittura pensa che sia vicino alla, comeRatzinger, ma anche in questo caso le voci non trovano conferme ufficiali. Il, però, ha finalmente rotto il silenzio, raccontando come stanno veramente le cose. (Continua dopo la foto…)si dimette? Laè arrivata come un fulmine a ciel sereno Le condizioni di salute diDa tempo ormai preoccupano le condizioni di salute di. Circolano molte voci sul suo conto, ma poche sono ...