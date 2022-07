Marmolada, guida del soccorso alpino: 'Mai vista una cosa del genere' - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 4 luglio 2022) Marmolada un distacco di roccia ha provocato l'apertura di un crepaccio Per approfondire : Video : Marmolada, le immagini del Corpo Nazionale di soccorso alpino Foto : Marmolada, crolla seracco di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022)un distacco di roccia ha provocato l'apertura di un crepaccio Per approfondire : Video :, le immagini del Corpo Nazionale diFoto :, crolla seracco di ...

Pubblicità

maja90907968 : RT @Nico6410: #Marmolada Lunedi scorso ero in quella zona per la 2* escursione con una guida di Canazei e uscendo dalla funivia ammiravo la… - Nico6410 : #Marmolada Lunedi scorso ero in quella zona per la 2* escursione con una guida di Canazei e uscendo dalla funivia a… - Tania38084278 : RT @fiore37367536: Una giornata triste molto triste??viene giù una parte del ghiacciaio della regina delle dolomiti con diverse vittime ??#Ma… - fiore37367536 : Una giornata triste molto triste??viene giù una parte del ghiacciaio della regina delle dolomiti con diverse vittime… - grazia_perna : @hagakure_jfp La questione climatica non è più procrastinabile! Non si sta facendo molto e le prospettive sono anco… -