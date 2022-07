Marmolada: entro 2050 il ghiacciaio sarà completamente scomparso (Di lunedì 4 luglio 2022) Questa è la sorte che secondo gli esperti del Cnr toccherà al ghiacciaio della Marmolada. entro il 2050 il ghiacciaio sarà del tutto scomparso a causa delle attuali temperature elevate. Già due anni fa il bollettino sosteneva che le temperature avrebbero avuto gravi ripercussioni sull’equilibrio dei ghiacciai, dove negli ultimi giorni sopra i 3000 metri si registrano temperature record. Questo studio aveva infatti messo a confronto i dati di rilevazioni fatte a distanza di 10 anni, ovvero nel 2004 e nel 2015. Le conclusioni sono state che il volume del ghiacciaio si è ridotto del 30% e la sua superficie del 22%. La Marmolada era un tempo un ghiacciaio unico che invece è attualmente suddiviso in blocchi, dove ... Leggi su zon (Di lunedì 4 luglio 2022) Questa è la sorte che secondo gli esperti del Cnr toccherà aldellailildel tuttoa causa delle attuali temperature elevate. Già due anni fa il bollettino sosteneva che le temperature avrebbero avuto gravi ripercussioni sull’equilibrio dei ghiacciai, dove negli ultimi giorni sopra i 3000 metri si registrano temperature record. Questo studio aveva infatti messo a confronto i dati di rilevazioni fatte a distanza di 10 anni, ovvero nel 2004 e nel 2015. Le conclusioni sono state che il volume delsi è ridotto del 30% e la sua superficie del 22%. Laera un tempo ununico che invece è attualmente suddiviso in blocchi, dove ...

