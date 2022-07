L’influencer Gabriele Bianchi: «Per l’omonimia con uno dei fratelli Bianchi, Instagram mi ha negato la spunta blu» (Di lunedì 4 luglio 2022) Gabriele Bianchi è un influencer molto noto su Instagram: il suo nome è stato inserito nella lista delle 100 Eccellenze secondo Forbes. Tuttavia, l’omonimia con una delle persone condannate in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte (il caso di cronaca che si è verificato nel settembre del 2020) – stando alle sue testimonianze – sta creando diversi problemi alla sua identità digitale. Una identità digitale che è alla base di una delle sue attività di business, quella – appunto – delL’influencer. LEGGI ANCHE > Gli insulti del «tribunale dei social» alla Martina Patti sbagliata Gabriele Bianchi, L’influencer che viene confuso con uno dei due condannati per la morte di Willy ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 4 luglio 2022)è un influencer molto noto su: il suo nome è stato inserito nella lista delle 100 Eccellenze secondo Forbes. Tuttavia,con una delle persone condannate in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte (il caso di cronaca che si è verificato nel settembre del 2020) – stando alle sue testimonianze – sta creando diversi problemi alla sua identità digitale. Una identità digitale che è alla base di una delle sue attività di business, quella – appunto – del. LEGGI ANCHE > Gli insulti del «tribunale dei social» alla Martina Patti sbagliatache viene confuso con uno dei due condannati per la morte di Willy ...

