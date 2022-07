“Le mie dimissioni?” Papa Francesco fa chiarezza dopo i problemi di salute e le voci sul suo conto

(Di lunedì 4 luglio 2022) Una lunga intervista all’agenzia Reuters, un incontro di un’ora e mezza con il corrispondente Phil Pullella in cuiha spaziato su diversi argomenti: dalla situazione internazionale alla volontà di andare a Mosca e Kiev fino aial ginocchio. Come riporta Vatican News, l’intervista ha quindi toccato temi internazionali. Parlando della situazione in Ucraina,ha fatto notare che ci sono stati contatti tra il Segretario di Stato Pietro Parolin, e il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, su un possibile viaggio a Mosca. I segnali iniziali non sono stati buoni. Si è parlato di questo possibile viaggio per la prima volta, diversi mesi fa, ha detto il, spiegando che Mosca ha risposto che non era il momento giusto. Ha lasciato comunque intendere che ora qualcosa ...

Papa Francesco smentisce l'indiscrezione sulle sue possibili, imminenti. 'Non è vero che ho un cancro, è solo un pettegolezzo di corte. I medici non mi hanno ... ha spiegato: 'Se le... Dimissioni papali "Ma non mi è mai passato per la testa. Per il momento no, per il momento no. Davvero". Papa Francesco ha rilasciato un'intervista al vaticanista dell'agenzia Reuters, Philip Pullell ...