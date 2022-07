La Professoressa Petolicchio lascia Il Collegio (Di lunedì 4 luglio 2022) Professoressa Petolicchio - Il Collegio Rivoluzione in vista a Il Collegio. Nella settima edizione del docu-reality, che partirà su Rai2 il prossimo 27 settembre, i telespettatori dovranno fare a meno di un’amatissima Professoressa: Maria Rosa Petolicchio, l’iconica insegnante di matematica e scienze, con ogni probabilità non farà più parte del corpo docente. La donna è entrata a far parte del cast dalla seconda edizione. A dare la notizia, in anteprima, è stato il sito Webboh. La Petolicchio potrebbe però non essere l’unica a dire addio ai collegiali. Banijay Italia, la società di produzione del programma, è infatti alla ricerca anche insegnanti di storia e geografia, francese, educazione motoria, canto, disegno e arte, motivo per cui potrebbero essere a “rischio” ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 luglio 2022)- IlRivoluzione in vista a Il. Nella settima edizione del docu-reality, che partirà su Rai2 il prossimo 27 settembre, i telespettatori dovranno fare a meno di un’amatissima: Maria Rosa, l’iconica insegnante di matematica e scienze, con ogni probabilità non farà più parte del corpo docente. La donna è entrata a far parte del cast dalla seconda edizione. A dare la notizia, in anteprima, è stato il sito Webboh. Lapotrebbe però non essere l’unica a dire addio ai collegiali. Banijay Italia, la società di produzione del programma, è infatti alla ricerca anche insegnanti di storia e geografia, francese, educazione motoria, canto, disegno e arte, motivo per cui potrebbero essere a “rischio” ...

