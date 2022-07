Kwik Trip 250 | Elliott domina ma vince Reddick

(Di lunedì 4 luglio 2022) La NASCAR è bella perché non è scontata, anche quando il film della gara sembra dire il contrario. Chasesembra avviato verso una vittoria facile alla250, quella che potrebbe essere l’ultima gara della Cup Series a Road America. Invece, succede qualcosa per cui il successo se lo porta a casa Tyler. L’alfiere Childress è alla sua prima vittoria in carriera, e stacca un biglietto anche lui per i Playoff.si accontenta della seconda posizione, davanti a Kyle Larson ed al duo Trackhouse Ross Chastain e Daniel Suarez. Chris Buescher, Martin Truex Jr, Austin Cindric, AJ Allmendinger e Kevin Harvick completano la top ten. La gara non è movimentata come ti aspetteresti da un road course: i cambi di leader sono appena 8, mentre la caution si limitano alle due canoniche di fine ...

Race strategy was the name of the game for Harrison Burton and the No. 21 Motorcraft/Quick Lane team in Sunday’s Kwik Trip 250 at Road America.Austin Cindric started fifth and finished seventh in Sunday’s Kwik Trip 250 at Road America in Elkhart Lake, Wisconsin. The driver of the Discount Tire Ford Mustang was one of the early risers, ...