Juve, de Ligt, il calciatore gradisce il Bayern Monaco. La situazione (Di lunedì 4 luglio 2022) de Ligt ha fatto sapere alla Juve che il Bayern Monaco è una destinazione gradita, ma i tedeschi non vogliono spendere 70 milioni Secondo quanto riportato dalla Bild, c'è della sostanza dietro al rumor dell'interessamento del Bayern Monaco per de Ligt. La destinazione sarebbe di gradimento per il calciatore olandese, ma il club bavarese non sembra disposto a mettere sul tavolo i 70 milioni richiesti dalla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

