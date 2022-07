Isola 16 | Luca Daffrè parla della sua frequentazione con Sophie Codegoni | poi svela se parteciperebbe al Gf Vip 7

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo le esperienze a Temptation Island e a Uomini e Donne, il modelloè stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione de L’dei Famosi. Nonostante sia arrivato in Honduras in pieno reality, l’ex naufrago a suon di sfide di resistenza è riuscito a guadagnarsi un sorprendente secondo posto. Di recente, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Superguidatv.it, dove ha raccontato chi secondo lui avrebbe potuto avere grosse possibilità di vincere: A me è dispiaciuto molto che Edo non sia arrivato in finale, lui si è fatto male e ha dovuto abbandonare. La mia finale era tra Edo e Nicolas. Alessandro l’ho vissuto poco, è sicuramente un ragazzo d’oro. Non so se sarebbe cambiato il risultato, ma Edoardo avrebbe avuto delle grosse opportunità di vincere. Nel corso dell’intervista...