Gila Lazio, affare definito: il difensore pronto a sbarcare in Italia. Le cifre dell’affare (Di lunedì 4 luglio 2022) Tutto fatto per l’arrivo di Mario Gila alla Lazio. Le cifre dell’affare che porterà il difensore in biancoceleste La Lazio ha preso Mario Gila dal Real Madrid. Tutto fatto per l’arrivo del difensore spagnolo, che andrà così ad essere il primo tassello del reparto arretrato biancoceleste del prossimo anno. Il giocatore arriverà in Italia a titolo definitivo per 5 milioni di euro, con il club capitolino che garantirà ai Blancos una percentuale sulla futura rivendita. Lo riferisce Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tutto fatto per l’arrivo di Marioalla. Ledell’che porterà ilin biancoceleste Laha preso Mariodal Real Madrid. Tutto fatto per l’arrivo delspagnolo, che andrà così ad essere il primo tassello del reparto arretrato biancoceleste del prossimo anno. Il giocatore arriverà ina titolo definitivo per 5 milioni di euro, con il club capitolino che garantirà ai Blancos una percentuale sulla futura rivendita. Lo riferisce Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Lazio, in chiusura #Gila come anticipato sei giorni fa - dimafab67 : RT @la_mia_lazio: [ULTIMA ORA] #CALCIOMERCATO #LAZIO, #GILA: trattativa in chiusura - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO LAZIO, IN DIFESA È FATTA PER GILA Arriva per 6 milioni di euro dal Real Madrid #SkySport #SkyCalciomercato #Lazio #Gila - sportli26181512 : Lazio, preso Gila dal Real Madrid: Affare fatto tra Lazio e Real Madrid per Mario Gila. Trattativa chiusa in queste… - Sherloc25733315 : Ancora Di Marzio che piscia in testa a Ped…. Detto ciò siamo passati da Carnesecchi /Casale costo 26 milioni circa,… -