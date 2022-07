GdS – Juve punta a Gabriel Magalhaes: abbandonato il progetto Koulibaly? (Di lunedì 4 luglio 2022) Gabriel Magalhaes, questo è il nome che sta circolando da diverse ore attorno alla Juventus. La notizia è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport e pare che i bianconeri abbiano trovato l’erede di De Ligt. abbandonato il progetto Koulibaly? Si punta al calciatore classe 1997 Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 4 luglio 2022), questo è il nome che sta circolando da diverse ore attorno allantus. La notizia è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport e pare che i bianconeri abbiano trovato l’erede di De Ligt.il? Sial calciatore classe 1997 Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lantus L'articolo

Pubblicità

forumJuventus : (Gds) 'Il Chelsea arriva a 80 milioni per De Ligt ma la Juve dice ancora no per l'olandese'? - forumJuventus : (La Stampa -GDS) ' Zaniolo: no al PSG, la Roma al tavolo con la Juve per definire la trattiva'?… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: (La Stampa -GDS) ' Zaniolo: no al PSG, la Roma al tavolo con la Juve per definire la trattiva'? - Gianfranco_juve : Trasmissione scarsa: l'inviato Tancredi che si comporta da playboy, le presentatrici che ripetono a memoria quanto… - Gianfranco_juve : @CalcioFinanza Trasmissione scarsa: l'inviato Tancredi che si comporta da playboy, le presentatrici che ripetono a… -